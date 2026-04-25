デンソーのロゴトヨタ自動車グループの部品最大手デンソーが、電子部品大手のロームへの買収提案を巡り、提案撤回も視野に対応を判断する見通しであることが25日、分かった。ローム側の賛同が見通せないため。取り下げればパワー半導体の再編は、ロームと三菱電機、東芝の統合協議を中心に進むことになりそうだ。デンソーは2月、ローム株の全株取得も視野に買収を提案した。半導体事業の競争力強化を図る狙いがあった。一方