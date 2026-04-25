Image: ice_blue / Shutterstock.com 電気自動車のTeslaが、モデルSとモデルXの生産終了を発表。人型ロボOptimusの生産に力を入れるのが狙いです。とはいえ、人気モデルだっただけに、残念に思っている人もいるでしょう。てことで、Teslaは今年の生産終了前に、台数限定でモデルSとモデルXを生産することを明らかにしました。完全終了前に滑り込み購入が可能なのですが、どうやら条件がつく