元プロ野球選手で野球解説者の前田智徳氏が8日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「前田智徳さんが現役当時目標にしていた選手とは? まだまだ止まらない熊工トークも炸裂!」に出演。高校時代から憧れていたというバッターについて語った。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○前田智徳氏が憧れていた選手は?「目標にしていたプロ野球選手」というトークテーマにて、高校時代の寮生活を回想しながら「巨人