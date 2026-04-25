装いとともに、アクセサリーや小物もシフトしたい。春らしく華やかな印象を与える「ビーズアイテム」が種類豊富に販売されている【3COINS（スリーコインズ）】から、おすすめの商品をピックアップしてお届け。クリアビーズと複数のパーツを組み合わせたヘアゴムや、ビーズでリボンをデザインしたネックレスなど、春ファッションのワンポイントに取り入れたくなりそうな、素敵なアイテムが登場