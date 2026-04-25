猫がネガティブな気持ちのときの鳴き方4つとその心理 これから紹介する猫の鳴き声は単独で判断するよりも、体の姿勢や耳、しっぽなど部位の動きなどと合わせて捉えることで精度が高まります。 また状況によっても意味合いが変わるため、前後の行動や状況を含めて見るようにしましょう。 1.「ウゥゥゥー！」といえば怒っているとき 喉の奥から響かせる「ウゥー」という低い唸り声は、怒っていると