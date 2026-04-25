タレントのテリー伊藤が4月21日、自身のインスタグラムを更新し、「シトロエン2CVチャールストン」を購入したことを明かした。 【写真】独特のスタイルクラシックだけどオシャレな2CV 「シトロエン2CVチャールストンを10年振りに手に入れた離れていた間もいつかまた乗りたいと思っていたので念願叶う」とコメント。屋根とカウル部分が黒、ボンネットやドアはライトグレーのツートンカラ&#