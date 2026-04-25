◆バスケットボールＢ１リーグ第３５節群馬１０５―６５レバンガ北海道（２５日・北海きたえーる）Ｂ１東地区のレバンガ北海道は同地区の群馬に今季最多得点差となる６５―１０５で敗れた。ＣＳ進出の可能性が消滅し、トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「できるだけ早く忘れたいと思ってしまうような試合」と肩を落とした。ＳＧ富永啓生（２５）が両チーム最多となる２９得点を挙げ、地区２位の強豪と中盤まで接戦を繰り広