お笑いコンビ・元「ＡＮＺＥＮ漫才」のみやぞんが２５日に自身のインスタグラムを更新。誕生日ショットを公開した。この日、４１歳の誕生日を迎えたみやぞんは「本日誕生日になりました！いつも応援ありがとうございます沢山の人に祝っていただき心から感謝してます」と記し、「まぁー気楽に明るく生きます！！皆さん愛してます」とつづり、日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」メンバーとのお祝いショットやケーキを持