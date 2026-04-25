◇高校野球春季四国大会1回戦高松商10―1松山聖陵（2026年4月25日むつみスタジアム）高校野球の春季四国大会が25日に開幕し、高松商は松山聖陵を10―1で下して初戦を突破した。巨人の浅野翔吾の弟・太智（たいち＝3年）は「6番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた7―1の4回1死三塁で中犠飛を放ち、貴重な追加点を挙げた。「（狙う）ゾーンを上げていた。打った球は低めだったけど、しっかりとバットを上から出せた