２４日に放送されたＴＢＳ系ドラマ「田鎖ブラザーズ」では、息子を追い込んだ元水泳部のコーチをわざと跳ね、事故に見せかけた野上（近藤公園）の本当の狙いが発覚する。野上は、水泳部で将来有望視されていた息子の大樹に対し、しごき同然で追い込んだ大河内を事故に見せかけわざを跳ねる。大河内はその後、自宅で死亡。任意同行だった野上は自宅に戻らず、スーツを購入し、タクシーに乗って宿泊予定のないホテルの前で降りる