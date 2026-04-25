◆東京六大学野球春季リーグ第３週第１日▽法大６―２早大（２５日・神宮）法大が早大を下して開幕３連勝を飾った。富田櫂成投手（１年＝帝京大可児）は２番手で登板し、リーグ戦デビューから２戦２勝とした。１点リードの４回２死一、二塁で登板すると、後続を打ち取ってピンチを脱出。２回１／３を投げて１安打無失点の好投で白星をつかみ、「ここまでうまくいくとは思っていなかった。あまり実感がなく、（先発の）助川さん