ライプツィヒで監査役会会長を務めるオリヴァー・ミンツラフ氏が、コートジボワール代表FWヤン・ディオマンデに同クラブ残留を勧めた。25日、ドイツメディア『キッカー』が同氏のコメントを伝えている。現在19歳のディオマンデは、今季よりレガネスからライプツィヒへ完全移籍で加入するとブンデスリーガで大ブレイク。両サイドで鋭いドリブルを繰り出し、ここまで公式戦33試合出場で13ゴール9アシストを記録。その名前をドイ