◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人の坂本勇人が３回に１死一塁の場面で三塁強襲の内野安打を放ち、プロ通算２４５２安打とし、歴代１０位の土井正博（西武）に並び、通算安打でトップ１０入りを果たした。坂本は試合後、「今シーズン全然打てていないので、もう少し打てるように頑張ります」と振り返った。ちなみにＮＰＢ最多は張本勲（ロッテ）の３０８５本。◇ＮＰＢ通算安打数上位（順）打