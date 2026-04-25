イングランド・フットボール・リーグ（EFL）は24日、チャンピオンシップ（イングランド2部）のウェスト・ブロムウィッチ（WBA）に対し、勝ち点2の減点処分を下したことを発表した。EFLは、WBAが2024−25シーズンまでの3シーズンにおいて、3900万ポンド（約83億円）の損失上限を超過したとして告発。WBAはこの疑惑を否定していたが、調査の結果、収益性と持続可能性に関する規則に違反したため、勝ち点2の剥奪処分が決定した。