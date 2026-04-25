◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人のドラフト５位ルーキー・小浜佑斗内野手（沖縄電力）が３回に２点二塁打を放ってプロ初打点をマークした。３回、１点を加えなお１死満塁のチャンス。片山の直球を振り切って右翼への２点適時二塁打。プロ初打点をマークすると、二塁ベース上で笑みを浮かべた。「満塁でしたし、ピッチャーの変化球もあまり定まっていなかったので、しっかり真っすぐに絞ってなん