トッテナム・ホットスパー（トッテナム）を率いるロベルト・デ・ゼルビ監督が、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦に向けて「彼らは失うものがない。だからこそ厄介だ」と気を引き締めた。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同監督のコメントを伝えている。トッテナムは、18日に行われたプレミアリーグ第33節でホームにブライトンを迎え、2−2で引き分けた。この結果、トッテナムはリーグ戦33試合を消化して勝ち点「