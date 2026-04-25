パキスタンを訪れているイランのアラグチ外相は、この後、シャリフ首相と会談することがわかりました。アメリカとの再協議についてのイランの立場を伝えるものとみられます。パキスタン政府の関係者によりますと、イランのアラグチ外相がこの後、パキスタンの首相官邸でシャリフ首相と会談するということです。イラン側はアメリカと協議する予定はないとしていますが、戦闘終結をめぐるイランの立場をシャリフ首相に説明し、パキス