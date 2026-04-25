巨人は２５日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）に７―２で完勝。３回には打者一巡の猛攻で一挙５点を追加するなど打線が爆発し、投入された５投手もそのリードを守り切った。初回、２回は岸田の適時二塁打、平山のプロ初ホームランなどで２点リード。迎えた３回にヤングＧを中心とした打線がさらに奮起した。相手先発は今季初先発のドラ４ルーキー片山。一死三塁から岸田がこの日２本目となる適時打で１点を追加すると、一死満