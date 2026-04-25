秋元康氏の「人はみんな、0から1になる瞬間のストーリーを目撃するのが一番面白い」という思いから生まれた新生ボーイズプロジェクト・Cloud ten。『既存の枠組みや限界を追い越して、Cloud nine（最高の幸せ）を越えるくらいの幸せ』という意味が込められているそう。本連載では、昨年から実施されていたオーディションやレッスン、またお披露目イベントに至るまでを独占密着取材。ananでは彼らのONの姿、HanakoではOFFの姿をそれ