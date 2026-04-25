老舗洋菓子ブランドコロンバンから、季節限定の焼き菓子ギフト「ソレイユアソートメント」が登場しました♡ひまわりをテーマにした華やかな見た目と、レモンや抹茶の爽やかな味わいが楽しめる一箱。太陽のように明るいパッケージは、夏の贈り物やちょっとした手土産にもぴったりです♪ ひまわりテーマの爽やかギフト 「ソレイユアソートメント」は、フランス語で“太陽”を意味する名前