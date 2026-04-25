お笑いコンビ「きつね」の大津広次（36）が25日までに更新されたYouTubeチャンネル「トレイダーズ証券金融を、もっと面白く。」に出演し、現在の家賃事情について語る場面があった。投資芸人として知られる大津だが「家賃」の話題になると「ここ安いですよ」と一言。「マジで安いです。ホンマに好感度うんぬんじゃなくて、芸人の中でもマジで安いです。テレビに出ている人の中では、一番下のラインじゃないですかね」とい