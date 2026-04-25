プロ野球のファーム・リーグは25日、東、中、西地区と交流戦の計7試合が行われた。ハヤテはロッテとの交流戦（ロッテ浦和）に7―1。先発・高取が7回5安打無失点の好投で2勝目を挙げた。佐藤英が3安打2打点、今村と塩崎が2安打2打点。ロッテ先発・西野は2回1安打無失点で、2番手・石川柊が5回6安打3失点（自責0）で3敗目。岡が2安打1打点をマーク。東地区の日本ハムは楽天戦（鎌ケ谷）に9―4で逆転勝ち。進藤が8回の3号ソロな