◇MLB ブレーブス5-3フィリーズ(日本時間25日、トゥルイスト・パーク)昨季ナ・リーグ東地区優勝を飾り、勝率でもドジャースを上回ったフィリーズに異変が起きています。この日のブレーブス戦に敗れ、15日のカブス戦から数え10連敗を喫しました。フィリーズはこの日、3回に1番トレイ・ターナー選手の2ランで先制しますが、その裏にロナルド・アクーニャJr.選手の2ランで同点に追いつかれます。5回にはブライス・ハーパー選手のソロ