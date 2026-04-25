「猫吸いしたら『凄い絶望してるよ』って夫に言われたお顔がこちらです」【写真】猫吸いされて…「絶望顔」になるしらすちゃんミヌエットの「しらす」ちゃん（2歳・女の子）が、飼い主のママに“猫吸い”される瞬間に見せた表情が話題になっています。投稿された写真では、ソファに座っているしらすちゃんに、飼い主のママが覆い被さるように抱きしめながら猫吸いをしている様子が写っています。しらすちゃんは目を大きく開き、口