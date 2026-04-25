美咲さん（仮名・28歳）は、10代のころに交通事故で下半身麻痺となった車椅子ユーザーです。昨年、友人に勧められてマッチングアプリを始めた彼女が最初に悩んだのは、プロフィール欄の「障がいの告知」でした。「書けば“いいね”が激減するかもと思って、最初は書けなかった」と彼女は振り返ります。しかし、会う段階になって打ち明けると相手が戸惑う場面が続き、「最初から書いたほうが、お互いにとって誠実だと気づいた」とい