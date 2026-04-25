自動継続の定期預金は便利な仕組み定期預金は普通預金に比べて引き出しにくく、金利が優遇されることがあります。そのため、コツコツと資産を守りながら運用したい人に向いている金融商品です。自動継続型であれば、一度預けた定期預金が満期を迎えても、そのまま新しい定期預金として継続されます。「預け替えが面倒」「うっかり忘れてしまう」という人にとっては、手間なく運用を続けられる便利な仕組みといえるでしょう。ズボラ