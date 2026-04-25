25日、広島県が主催する就職活動イベントが広島市内で開かれ、250人を超える大学生が参加しました。 広島市中区で行われた「就活開幕フェスタ28’」は、本格的に就職活動を始める大学生を対象としたイベントで、県主催としては最大規模です。 参加者のおよそ9割が大学3年生でした。 会場では、県内企業で働く若手社員との交流会が開かれ、学生たちは仕事内容や働き方について直接話を聞き、自分に合った仕事を具体的に考える