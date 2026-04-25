女優泉ピン子（78）が25日、佐藤隆太（46）とのダブル主演舞台「声舞劇！終活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました」初日取材会を東京・北千住のシアター1010で行った。後期高齢の母と初老の息子の突然始まった2人暮らしを描く。ほろりと泣ける物語でもあり、ピン子は「マザコンが見たらみんな泣きますよ」と自信。佐藤も「男性あるあるみたいな。いくつになっても母親と素直に向き合えないけど、絶対に離れられない。圧倒的