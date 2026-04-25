THE RAMPAGEが25日、公式HPを更新。武知海青（28）が、急性虫垂炎と診断され、ツアーへの出演を日送ることを発表した。以下、発表全文「いつもTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。THE RAMPAGEのメンバー武知海青ですが、腹痛の症状があり受診した結果、『急性虫垂炎』と診断されました。現在は医師の指導のもと治療を行っておりますが、安静が必要な状態であることから、関係各所と