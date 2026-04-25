ボートレースからつの「スポーツニッポン杯」は２５日、予選３日目が行われた。富田恕生（２７＝福岡）は３日目１１Ｒ、待望の１枠をモノにして２勝目をゲットすると「インは前回、前々回でやられていたので逃げられて良かった。イップスになるところでした（笑い）」と安堵の表情を浮かべた。「前半は合っていなかったけど、後半は合っていた。行き足や回り足はトップ級だと思う。行き足の分、少しノゾく感じもある」と好素性