元放送作家の長谷川良品氏が２５日までに自身のユーチューブチャンネルを更新。２３日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」での大激論に言及した。この日の番組では、世代間の働き方の違いを特集。そのなかで、労働社会学を専門とする千葉商科大学の常見陽平教授と元テレ朝社員の玉川徹氏の意見が衝突しヒートアップ。常見氏がテーマと無関係な京都府南丹市の死体遺棄事件を連日報道する意義を羽鳥アナらに問いただ