俳優の竹中直人が２５日放送のＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」に出演。豊臣秀吉役をやったことで、周囲の目が変わったと明かした。この日はＭＣの浜田雅功と大阪城公園でロケ企画。竹中は大河ドラマ「秀吉」（１９９６年）、「軍師官兵衛」（２０１４年）や映画など５作品で秀吉を演じており、自然とその話題になった。竹中は「秀吉（役を）やった時は、みんなが急に優しくなってね。驚きましたよ。本当に驚いた」と証言。浜田は「