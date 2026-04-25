ボートレースとこなめの「中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦」は２５日、予選２日目が行われた。中村紋夕梨（２２＝愛知）は予選２日目３Ｒ、６コースから６着。「普通で、特徴はないです。自分の形に近いペラの形に叩きます」と調整はまだまだ続く。今月末で締め切られる２０２６年後期適用勝率は、２５日終了時点で２・５３と前期の１・６１からジワジワ上昇。「今期はＢ１と、水神祭が目標でした」と振り