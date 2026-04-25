◆男子プロゴルフツアー前沢杯第３日（２５日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）１２位から出た昨年大会２位の今平周吾（ロピア）が８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１７アンダーで、トップと１打差の２位に浮上した。「調子はいい感じだった。それが今日も続いている感じ。チャンスにつけることができたし、いいパットも入ってくれた」と振り返った。６番で第２打を１メートルにつけ、７番パー