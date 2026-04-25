今季限りで引退を表明していたフィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来、木原龍一（ともに木下グループ）が、プロ転向を明言した。?りくりゅう?は２５日に東京・日本橋で行われた日本選手団応援感謝パレードに参加。沿道に集まった約５万人の観衆の前で、木原は五輪でも見せた三浦を持ち上げるリフトも披露し、大歓声を浴びた。ＳＮＳで１７日に引退を表明した２人は、パレード後の