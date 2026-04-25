第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）に出走する２４年朝日杯ＦＳ覇者のアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）。同馬を５つのポイントからチェックする。【戦歴】２４年の朝日杯ＦＳでミュージアムマイル（２着）を下してＧ１を勝った。前走のスワンＳで６着になった後、歩様の乱れでマイルＣＳを回避。実績は最上位だが、今回