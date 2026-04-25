第36回 【柚木麻子連載】ホルトハウス房子と小林カツ代。お花見に2人のレジェンドの筍レシピを作ってみた。この春は同じ公園でお花見を2回した。1回目はホルトハウス房子さん著『日本のごはん、私のごはん』（文化出版局）からお花見弁当を作りママ友や子どもたちと、2回目は同じく房子さん著『くだもので作るお菓子』（女子栄養大学出版部）から、有名なオールドファッションドストロベリーショートケーキを中心に、イギリス式