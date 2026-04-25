◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）阪神・梅野隆太郎捕手（34）が25日の広島戦で今季初出場した。この日1軍登録され、9回の守備から登場。選手交代時にその名がコールされると、甲子園は割れんばかりの大歓声に包まれた。「本当にありがたいし、感謝しかないですね。選手として、この舞台でしっかり戦えるというのは幸せなことですし、あとは結果で、恩返しができるようにやっていきたい」2―1の9回に同