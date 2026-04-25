飯塚オートのSG「第45回オールスター」は2日目を迎えた。10Rを勝ったのは黒川京介（27＝川口）。前検日からコメントがさえず、初日12Rは6着に敗れていた。今節初白星に心からホッとした表情を見せた。「良かったです。調整して少しだけ乗りやすさが出た」と語った。ただ、あくまでも乗りやすさだけ。「スタートで伸びていかない。そこが苦しい」と明かした。3日目は雨予報だが「飯塚の雨は、もうだいぶ乗っていない」とい