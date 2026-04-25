◇明治安田J1百年構想リーグ第12節川崎F2―1千葉（2026年4月25日U等々力）東地区5位の川崎フロンターレはホームで同10位のジェフユナイテッド千葉に2―1で競り勝ち、今大会で初めて90分での2試合連続勝利を記録した。前半6分にMF山本が先制点。右からMF脇坂がつないだ横パスに右足を直接合わせてゴール右に先制点を蹴り込んだ。後半40分には相手FKからDF石尾に同点弾を決められたが、同44分には途中出場のMFマルシー