◇セ・リーグ巨人7―2DeNA（2026年4月25日横浜）巨人のドラフト5位・小浜佑斗内野手（24）がプロ初打点をマークした。「8番・遊撃」でスタメン出場し、3回1死満塁のチャンスで打席へ。ドラフト4位左腕・片山の直球を捉え、右越えの2点適時二塁打。プロ初打点をマークし、満面の笑みを浮かべた。「なんとか外野まで飛ばせば犠牲フライになるかなという思いで入ってた。しっかり最低限のことを意識しながら、それが最高の