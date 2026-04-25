ボートレース平和島の「BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯」は予選2日間を終えた。2日目リズムアップに成功した一人が、初のA（2）級昇級へ当確ランプを灯している伊久間陽優（27＝群馬）だ。初日を4、2着として2日目は6R1号艇で登場した伊久間。インからスタートはコンマ05の2番手。スタート後は外に伸び返して、1マークをグリッと先マイ。逃げ切りに成功した。「先に回ったこともあるけど足はまずまずです」とエ