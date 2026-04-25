プロボクシングWBC世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（30＝帝拳、16勝13KO2敗）が25日、都内の母校・早大キャンパスで、同大ボクシング部OB会による祝勝会に出席した。先月15日のWBC世界同級タイトルマッチで王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）に8回TKO勝ち。約1年ぶりの世界王座返り咲きを果たした岩田は「もう一度世界を必ず獲るつもりで精進して、返り咲くことができた。ただ、ここがゴールではないと思って