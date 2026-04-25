5月12日まで続く子どもの読書週間。本を通して地域のコミュニティーをつなぐ、自由な取り組みを取材しました。フリーライブラリーと呼ばれるみんなの本箱。神奈川・横浜市都筑区では、遊歩道の道端や畑、住宅、商店街の店の前など、10カ所ほど設置されていて、小さい子どもから高齢者まで、さまざまな住民が使っています。本箱は誰が本を入れてもいいし、誰がその本を読んでもいい、自由な場所です。図書館のような手続きはもちろ