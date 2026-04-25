スキージャンプの郄梨沙羅選手が東京・日本橋で行われた「TEAM JAPAN応援感謝パレード」で感謝の思いを語りました。2月のミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、4個のメダルを獲得したスキージャンプ。二階堂蓮選手がノーマルヒルで銅メダル、ラージヒルで銀メダルを獲得し、丸山希選手がノーマルヒルで銅メダルを獲得。混合団体ではこの2人に加え郄梨選手、小林陵侑選手の4人で銅メダルをつかみました。丸山選手は