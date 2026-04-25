元NHKのジャーナリスト池上彰氏（75）が25日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。現在も事務所に所属せず、出演依頼も自身で受けていることを明かした。和田は「まさか（出演を）OKしていただくとは」と池上氏の出演をよろこんだ。池上氏は「アッコさんに頼まれるとですね…」と反応した。和田は「ビックリしたのが、池上さんとうちのPの女の子が直接お話しされたって」と