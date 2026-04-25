新潟市中央区の信濃川沿いの広場「万代テラスハジマリヒロバ」に新たな施設が加わり25日、リニューアルオープンしました。リニューアルオープンした「万代テラスハジマリヒロバ」。25日はオープニングセレモニーが行われました。新たに屋内でバーベキューができるスペースや、信濃川に面したロングカウンターが設置されました。訪れた男性「ここはいいアングルだ