[4.25 練習試合 U-17日本代表 5-0 国際武道大 JFA夢フィールド]U-17W杯最終予選を目前に控えた国内合宿最終日の練習試合、U-17日本代表のMF里見汰福(神戸U-18)は誰よりも際立つ結果でアピールした。前半7分、果敢なミドルシュートでまずは先制点を奪うと、同31分には鋭い裏抜けからの折り返しで追加点を演出。さらに後半15分、相手GKのミスを突いた動き出しからダメ押しゴールを沈め、2ゴール1アシストいう圧倒的な数字を残した