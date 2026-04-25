『グリーンブック』（2018年）でアカデミー賞作品賞を手にしたピーター・ファレリーが、史実を基にしたコメディ『史上最高のカンパイ！～戦地にビールを届けた男～』（2022年）、悪ふざけコメディ『俺らのマブダチ リッキー・スタニッキー』（2024年）を経て、再び自らの原点ともいえる、フルスロットルの“お下劣バカ映画”の領域へと帰還した。新作『ボー