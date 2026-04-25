【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第12節】(ギオンス)相模原 1-1(PK2-4)湘南<得点者>[相]佐々木快(2分)[湘]山田寛人(53分)<警告>[相]棚橋尭士(45分+3)、シュタルフ悠紀リヒャルト(79分)[湘]小野瀬康介(81分)主審:俵元希